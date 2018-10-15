Halle Berry'den yıldızlı övgü

Türk yönetmen Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği ve başrollerinde Halle Berry ile Daniel Craig'in yer aldığı 'Kings' filmi tüm dünyada vizyona girdi. Dünyaca ünlü aktris, filmin New York basın gösteriminde Türk yönetmene övgüler dizdi. Çekimlerde çok eğlendiklerini dile getiren güzel oyuncu, "Deniz, hayatımda çalıştığım en rahat yönetmendi. Beni çok güzel yönlendirdi" dedi.
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