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Heykel gibi!

Heykel gibi!
Dünyanın en ünlü i hala . Brezilyalı güzel, artık özel defilelerde boy gösterirken birçok rapor onun hala eşsiz olduğunu söylüyor. Onu tanımlamak için top model yerine 'Über model' dediler. Haksız da sayılmazlar. Tam 20 farklı ülkede balmumu heykeli yapılan Gisele Bündchen'e son davet Boston kentinden geldi. Dün Boston'daki müzede kendi açılışına yapan 38 yaşındaki Bündchen, "İkizim gibi. Gerçekten de çok farklı duygular yaşıyorum. Birçok kentte heykelim var. Gerçekten çok ama çok değişik bir duygu" dedi.
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