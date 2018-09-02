Hayalindeki çalışma ofisi

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modacı Zeynep Tosun,
yılın
yorgunluğunu
Ege'de atıyor. Tosun,
önceki
gün denizde
verdiği pozu "Burada çalışabilir miyim acaba?"
notuyla paylaşıp
takipçilerinin
de duygularına
tercüman oldu.
kalan karakter 1000
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