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Hayalindeki çalışma ofisi

Hayalindeki çalışma ofisi
Başarılı modacı Zeynep Tosun, yılın yorgunluğunu Ege'de atıyor. Tosun, önceki gün denizde verdiği pozu "Burada çalışabilir miyim acaba?" notuyla paylaşıp takipçilerinin de duygularına tercüman oldu.

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