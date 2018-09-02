Çin modası peşinde

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eski yıldızı Dusko
Tosic'in eşi Jelena
Karleusa, Çin
'e
kısa sürede alıştı.
Haziran'da Çin'in
'Guangzhou R&F
takımına transfer
olan eşiyle birlikte
Çin'e giden
Jelena'nın kızı
Atina ile özel bir
tatil yaptıklarını
söyledi. Birkaç
gün önce İstanbul
'a gelen
ve Çin'e dönen
Jelena'nın
Çin'de bir moda
markasıyla
görüşme yaptığı
da belirtildi.
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