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modası peşinde

Çin modası peşinde
Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, 'e kısa sürede alıştı. Haziran'da Çin'in 'Guangzhou R&F takımına transfer olan eşiyle birlikte Çin'e giden Jelena'nın kızı Atina ile özel bir tatil yaptıklarını söyledi. Birkaç gün önce 'a gelen ve Çin'e dönen Jelena'nın Çin'de bir moda markasıyla görüşme yaptığı da belirtildi.

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