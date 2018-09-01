Kod adı: Liya

Eşi Pınar Tevetoğlu ile iki ay önce minik kızları Liya'yı Almanya'da kucağına alan Megastar Tarkan'ın Tarabya'daki evinde ailenin yeni üyesi için hazırlıklar başladı. Şu sıralar ailesiyle Almanya'da olan ünlü sanatçı, minik kızları için hiçbir masraftan kaçınmıyor. Megastar, önceki gün de kızı için sipariş verdiği yatak odası ve mobilya takımlarını villasına getirtti. Liya'nın odasının dekorasyonunu eşiyle birlikte özenle hazırlayan Tarkan, evin klimalarını da değiştirdi. Kızının üzerine titreyen Tarkan, evin havalandırması ve pimapenlerini de yeniletti.
ÖNLEMLERi ARTTIRDI
Ailesinin güvenliği için de ince eleyip sık dokuyan ünlü sanatçı, villanın içindeki ve bahçesindeki güvenlik kameralarının sayısını arttırdı. Liya için lüks villada aylardır süren tadilatta ise sona gelindiği öğrenildi. Eşi ve kızıyla İstanbul'a dönmeye hazırlanan Tarkan'ın villasında süren hummalı çalışma da önceki gün objektiflere işte böyle yansıdı.
AYDIN HAMZA
ÖNLEMLERi ARTTIRDI
Ailesinin güvenliği için de ince eleyip sık dokuyan ünlü sanatçı, villanın içindeki ve bahçesindeki güvenlik kameralarının sayısını arttırdı. Liya için lüks villada aylardır süren tadilatta ise sona gelindiği öğrenildi. Eşi ve kızıyla İstanbul'a dönmeye hazırlanan Tarkan'ın villasında süren hummalı çalışma da önceki gün objektiflere işte böyle yansıdı.
AYDIN HAMZA
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