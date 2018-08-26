Nişanlandığı gün "Hayatımın en mutlu günü" diyen ünlü şarkıcı Justin Bieber, para saçmaya devam ediyor. Nişanlısı Hailey Baldwin'e Ontario'daki Puslinch Gölü yakınlarında 101 dönüm arazi içinde bir malikane alan Bueber, 5 milyon dolar yani yaklaşık 30 milyon lira ödedi. 9 odası olan malikanede, sinema salonu, oyun salonu ve spor salonu da var. Evin sert kışları olan Kanada'da olduğu için özel jeotermal ısıtmalı zeminlerle donatıldığına dikkat çekildi. Bieber'in bu malikanede düğün yapmak istediği de iddia edildi.
Nişanlısına malikane aldı
Etiketler: Justin Bieber , Kanada
- 26 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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