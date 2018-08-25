İdo Tatlıses'le aşkı bittikten sonra yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Yasemin Şefkatli, dün yine boş durmadı. Güzel model, havuzdan çektiği bir pozunu instagram'da paylaştı. Kafasında çiçekle objektife poz veren Şefkatli'ye takipçileri iltifat yağdırdı. Yasemin Şefkatli, ABD'li model ve oyuncu Gigi Hadid'e benzetildi.
Turkish Hadid
Etiketler: İdo Tatlıses , Gigi Hadid , yasemin şefkatli
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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