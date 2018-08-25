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Turkish Hadid

Turkish Hadid
İdo Tatlıses'le aşkı bittikten sonra yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Yasemin Şefkatli, dün yine boş durmadı. Güzel model, havuzdan çektiği bir pozunu instagram'da paylaştı. Kafasında çiçekle objektife poz veren Şefkatli'ye takipçileri iltifat yağdırdı. , ABD'li model ve oyuncu Gigi Hadid'e benzetildi.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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