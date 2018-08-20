PR kraliçesi

ABD'yi kendine hayran bırakan Türk... Amerika Birleşik Devletleri'nin en iyi PR'cıları arasında bir Türk vatandaşı da var... Hüma Alpaytaç Gruaz, gururumuz oldu. Hüma Hanım, ABD'deki Bryn Mawr Üniversitesi'den ekonomi ve güzel sanatlar bölümlerinden iki ayrı lisans dalında yüksek şerefle mezun olduktan sonra, Northwestern Üniversitesindeki Kellogg School of Management'da MBA yaptı. 2006 yılında tek bir müşteri ile küçük bir ofiste kurduğu Alpaytaç İletişim ve Tanıtım şirketini Chicago, Los Angeles ve New York ofisleriyle kuran Hüma Hanım, kısa sürede ülkenin en başarılı PR'cısı oldu.
THY ile yaptığı çalışmayla da ödül kazanan Hüma Alpaytaç Gruaz, 2 yıl önce şirketini çok yüksek bir ücret karşılığında O'Malley Hansen Communications'a sattı. Şimdi kişisel danışmanlık yapan Hüma Alpaytaç Gruaz, ABD'de yatırım yapmak isteyenlere yol gösteriyor.
Birçok Türk vatandaşının ABD'de başarılı olmasını sağlayan Hüma Alpaytaç Gruaz, "Aksanlı konuşan bir göçmen olarak iletişim sektöründe başarıya ulaşmak için herkesten çok çalışmam ve beklenenin ötesinde işler başarmam gerekti. Hayata gümüş kaşıkla doğmadıysanız, iş hayatında karşınıza çıkan zorluklar tüneline de antrenmanlı girmiş oluyorsunuz. Yani Amerika'da duygusal zeka dediğimiz özelliği kazanmaya başlıyorsunuz ve stresli, zor iş ortamlarında soğukkanlılığınızı koruyarak ilerliyorsunuz. Sınırsız bir çalışma disiplinimin olması başarımda etkili olmuştur. Küçük yaştan beri yüzücü olduğumdan, günde 12 kilometre antrenman yapma disiplinini iş hayatıma yönelttim. Zorlukları avantaja çevirme konusunda uzman olmak zorunda kaldım" dedi.
ÖMÜR BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
Hüma Alpaytaç, 2014 ve 2015 yılllarında üst üste PRNevvs PR alanında En Başarılı Kadın uzmanlar arasında gösterildi.
THY ile yaptığı çalışmayla da ödül kazanan Hüma Alpaytaç Gruaz, 2 yıl önce şirketini çok yüksek bir ücret karşılığında O'Malley Hansen Communications'a sattı. Şimdi kişisel danışmanlık yapan Hüma Alpaytaç Gruaz, ABD'de yatırım yapmak isteyenlere yol gösteriyor.
Birçok Türk vatandaşının ABD'de başarılı olmasını sağlayan Hüma Alpaytaç Gruaz, "Aksanlı konuşan bir göçmen olarak iletişim sektöründe başarıya ulaşmak için herkesten çok çalışmam ve beklenenin ötesinde işler başarmam gerekti. Hayata gümüş kaşıkla doğmadıysanız, iş hayatında karşınıza çıkan zorluklar tüneline de antrenmanlı girmiş oluyorsunuz. Yani Amerika'da duygusal zeka dediğimiz özelliği kazanmaya başlıyorsunuz ve stresli, zor iş ortamlarında soğukkanlılığınızı koruyarak ilerliyorsunuz. Sınırsız bir çalışma disiplinimin olması başarımda etkili olmuştur. Küçük yaştan beri yüzücü olduğumdan, günde 12 kilometre antrenman yapma disiplinini iş hayatıma yönelttim. Zorlukları avantaja çevirme konusunda uzman olmak zorunda kaldım" dedi.
ÖMÜR BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
Hüma Alpaytaç, 2014 ve 2015 yılllarında üst üste PRNevvs PR alanında En Başarılı Kadın uzmanlar arasında gösterildi.
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