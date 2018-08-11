Yol Durumu
  1. Babasını tanımıyor
  2. Sanki 3 çocuk annesi değil

siz de uyun!

Modaysa siz de uyun!
Tatil yaptığı Bozburun'da dün sabah da eşi Celal Bey'le kolları sıvayıp tam 10 büyük poşet çöp toplayan Şebnem Çapa'dan çağrı: "Bizi çöp topluyoruz diye eleştiren, bunları 'reklam ve moda oldu diye yaptığımızı söyleyenleri, bu modayı takibe davet ediyorum."


Etiketler: , , , ,
  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar