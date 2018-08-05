Aile boyu yemekteyiz

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ile Kaan Sert,
önceki akşam
anneleri Meral Yazıcı ve Neşe Sert
ile Bodrum'da
akşam yemeği yedi.
kalan karakter 1000
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