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Aile boyu yemekteyiz

Aile boyu yemekteyiz
Nazlı ile Kaan Sert, önceki akşam anneleri Meral Yazıcı ve Neşe ile Bodrum'da akşam yemeği yedi.
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