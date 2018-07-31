Oynar mısın benimle?

Usta sanatçı Mazhar Alanson önceki gün verdiği röportajda "Vesayete karşıyım, Peygamberime aşığım" diyerek milyonlara mesaj verdi. Türkiye'de Müslüman çoğunluğun yok sayılmamasını ve kardeşçe yaşanılmasını anlattı. Ancak ayrımcılıktan beslenenler linç kampanyası başlattı. Bu nefret grubunun yeni hedefi bir başka usta şarkıcı Bülent Ortaçgil oldu. Ortaçgil ise verdiği röportajda "Yüzde 52'yi yok mu sayacaksınız? Eskiden şu anda muhalefette olan yüzde 48, yüzde 52'yi yok saymıştı. Bu bir hataydı. Yüzde 52 oy alanlar, bu hataya düşmez ve yüzde 48'i yok saymayarak hareket ederse sorunlarımızı çözeriz" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine kendini bilmez bir kitle sosyal medya üzerinden bu birleştirici mesaja karşı Ortaçgil'i yandaş olmakla suçladı, ağır hakaretler kullandı.
Mazhar Alonson
Mazhar Alonson
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