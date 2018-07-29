Her yaz Bodrum'da tatil yapan dünyaca ünlü İngiliz top model Kate Moss, yine kural bozmadı. Türkiye aşığı olan güzel model, dün ayağının tozuyla geldiği Bodrum'da objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz yıllarda Göltürkbükü'ndeki bir detoks merkezinde kampa girerek fazlalıklarından kurtulan 44 yaşındaki modelin eski kilolu hallerinden ise eser yoktu. Kaldığı otelin iskelesinde keyif çatan Moss, kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.
Bodrum yaradı
Fazlalıklarından kurtulmak için sık sık Bodrum’da detoks kampına giren Kate Moss, ideal kilosuna kavuştu. Türkiye aşığı 44 yaşındaki İngiliz model, dün geldiği Bodrum’da fit vücuduyla dikkat çekti
Her yaz Bodrum'da tatil yapan dünyaca ünlü İngiliz top model Kate Moss, yine kural bozmadı. Türkiye aşığı olan güzel model, dün ayağının tozuyla geldiği Bodrum'da objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz yıllarda Göltürkbükü'ndeki bir detoks merkezinde kampa girerek fazlalıklarından kurtulan 44 yaşındaki modelin eski kilolu hallerinden ise eser yoktu. Kaldığı otelin iskelesinde keyif çatan Moss, kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.
Etiketler: Kate Moss , Bodrum , Naomi Campbell , Kelly Brook , Türkiye , detoks kampı
- 29 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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