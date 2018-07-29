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Fazlalıklarından kurtulmak için sık sık ’da na giren , ideal kilosuna kavuştu. aşığı 44 yaşındaki İngiliz model, dün geldiği Bodrum’da fit vücuduyla dikkat çekti



Her yaz Bodrum'da tatil yapan dünyaca ünlü İngiliz top model Kate Moss, yine kural bozmadı. Türkiye aşığı olan güzel model, dün ayağının tozuyla geldiği Bodrum'da objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz yıllarda Göltürkbükü'ndeki bir detoks merkezinde kampa girerek fazlalıklarından kurtulan 44 yaşındaki modelin eski kilolu hallerinden ise eser yoktu. Kaldığı otelin iskelesinde keyif çatan Moss, kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.
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