Boşuna kızdırmıs!

Ünlü sanatçı Kibariye'nin özel hayatında işler karıştı. 57 yaşındaki sanatçının geçtiğimiz Mayıs ayında eşi Ali Küçükbalçık tarafından ihanete uğradığı iddia edilmişti. Ancak Kibariye, kendinden 20 yaş küçük 19 yıllık eşinin Lübnanlı bir güzelle aşk yaşadığı iddiasını "Kocama güveniyorum" diyerek reddetmişti. Olayın yankısı sürerken Küçükbalçık'ın geçtiğimiz gün Bodrum Yalıkavak'taki bir mekanda sarışın bir güzelle sarmaş dolaş eğlendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kibariye ise "Bu sefer durum kofti, belgelensin affetmem" demişti.



Herkes, Kibariye'nin yeniden aldatıldığını düşünürken işin aslı sonradan anlaşıldı. Küçükbalçık'ın dans ederken görüntülendiği sarışın güzelin Kibariye'den olan kızı Birgül olduğu öğrenildi. Durumdan habersiz olan ve eşinin kendisini aldattığını düşünen Kiboş, eşinin dans ettiği kişinin 18 yaşındaki kızlarının olduğunu öğrenince rahat nefes aldı.