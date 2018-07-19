İlluminati turnesi

Tüm konserleri ve kliplerinde üyesi oldukları 'İlluminati' tarikatına gönderme yapan Beyonce ile Jay-Z, yine kural bozmadı. Ünlü çift, Avrupa ve Amerika'yı kapsayan 'On the Run 2' isimli dünya turnesinde de adeta tarikatın tanıtımına soyundu! Sahne tasarımı ve kostümlerinde İlluminati simgeleri kullanan Beyonce ile Jay- Z, yine birçok komplo teorisini de beraberinde getirdi. Teorilere göre ünlü çift, tarikatın bütçesiyle çıktıkları dünya turnesinde İlluminati'ye karşı sempatiyi artırmayı hedefliyor! Beyonce ile Jay-Z'in turnesi için tarikatın ayırdığı bütçenin ise 100 milyon doları bulduğu tahmin ediliyor.





GÖNDERME TABLOSU!

Yeni şarkıları 'Apesh.t'in klibini Paris'teki Louvre Müzesi'nde çeken ünlü çift, birçok sahnede de yine İlluminati mesajları verdi. Klipte en çok görünen sanat eseri, kolunda İlluminati sembollerinden biri sayılan yılan figürü bulunan Mona Lisa tablosuydu. Teorilere göre çift, bir kraliyet ikilisini canlandırdığı klipleriyle İlluminati'nin kurmak istediği krallığa da gönderme yaptı.







TÜRKLER DE İZLEDİ

Dünyaca ünlü yıldızın önceki akşam Fransa'da verdiği konseri izleyenler arasında Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman çifti de vardı. İkili, konser için de kesenin ağzını açtı.







Abazi ile Sayışman, kişi başı bin 500 dolar ödeyerek Beyonce ile eşinin şovlarını en önden izledi. İkili, sosyal medya paylaşımlarıyla da havalarını attı.

