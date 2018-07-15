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gibi şen

Çocuklar gibi şen
Yazın vazgeçilmezi olan renkli tatil paylaşımlarından bir tanesi de Begüm Kütük ve eşi Erdil Yaşaroğlu'ndan geldi. Geçtiğimiz gün soluğu Yunanistan'da alan ikilinin akşam güneşinde, "Oysa dün bu vakitler çocuklar gibi şendik" yorumuyla yaptığı sahil paylaşımı binlerce beğeni aldı.
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