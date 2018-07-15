Çocuklar gibi şen

Yazın vazgeçilmezi olan renkli tatil paylaşımlarından bir tanesi de Begüm Kütük ve eşi Erdil Yaşaroğlu'ndan geldi. Geçtiğimiz gün soluğu Yunanistan'da alan ikilinin akşam güneşinde, "Oysa dün bu vakitler çocuklar gibi şendik" yorumuyla yaptığı sahil paylaşımı binlerce beğeni aldı.