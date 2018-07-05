Biricik isyan!

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, geçtiğimiz hafta kötü bir sürprizle karşılaştı. Hayvansever tasarımcı, spor salonunun çevresinde yaşayan Kürşat adını verdiği kedinin yaralandığını fark etti. Suden, karnına aldığı tekme sonucu kaburgaları kırılıp ciğerine batan kediyi hemen veterinere götürdü.



Bir haftadır yaşam savaşı veren kedinin tedavi masraflarını üstlenen tasarımcı, üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Suden şu sözlerle hayvanlara işkence yapanlara isyan etti: "Sıradan, vicdanlı, hayatı seven herkes mutlu olsun. Sevelim, sevilelim. Hayvanlara şiddet uygulayanların da Allah belasını versin!"