dökme hareketiyle Türkiye 'de olduğu kadar, dünyada da üne kavuşan Nusret Gökçe ABD 'deki ikinci restoranını New York 'ta açtı. ABD'nin köklü gazetelerinden New York Times da 'saltbea' hareketinin yaratıcısı Nusret Gökçe'ye övgüler yağdırırken, mekandaki Müslüm Gürses şarkıları ziyaretçileri mest etti. Müslüm Gürses hayranı olan Nusret Gökçe, " Adını sen koy" adlı parçayı, önceki gün tam 17 kez çaldı.Mekandakilerin de parçaya mırıldanarak eşlik ettiği görüldü. Sadece "Adını sen koy" değil, "Hangimiz sevmedik" ve ' İstanbul 'a elveda" adlı şarkıları da mekanın vazgeçilmezlerinden oldu. Amerikan medyasının Türkiye'deki 'sosyete kasabı' olarak nitelediği Nusret'in restoranına ünlülerin akını da devam ediyor. Nusret'in Miami ve New York'ta açtığı restoranlarda ortalama her gün 300 kişinin yemek yediği belirtildi. Çok önemli projeleri olduğunu belirten Nusret Gökçe'ye birçok diziden de oyunculuk teklifi geldiği ifade edildi.