Yol Durumu
  1. Roma'daki güzel
  2. Hollywood yıldızı gibi

sen koy

, ’taki restoranında parçaları çalmaya başladı. “ Sen Koy”, mekanda büyük beğeni topladı

Adını sen koy
Tuz dökme hareketiyle 'de olduğu kadar, dünyada da üne kavuşan , 'deki ikinci restoranını 'ta açtı. ABD'nin köklü gazetelerinden New York Times da 'saltbea' hareketinin yaratıcısı Nusret Gökçe'ye övgüler yağdırırken, mekandaki şarkıları ziyaretçileri mest etti. Müslüm Gürses hayranı olan Nusret Gökçe, " sen koy" adlı parçayı, önceki gün tam 17 kez çaldı.

300 KİŞİ MEKANA GELİYOR
Mekandakilerin de parçaya mırıldanarak eşlik ettiği görüldü. Sadece "Adını sen koy" değil, "Hangimiz sevmedik" ve ''a elveda" adlı şarkıları da mekanın vazgeçilmezlerinden oldu. Amerikan medyasının Türkiye'deki 'sosyete kasabı' olarak nitelediği Nusret'in restoranına ünlülerin akını da devam ediyor. Nusret'in Miami ve New York'ta açtığı restoranlarda ortalama her gün 300 kişinin yemek yediği belirtildi. Çok önemli projeleri olduğunu belirten Nusret Gökçe'ye birçok diziden de oyunculuk teklifi geldiği ifade edildi.
Etiketler: , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ