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’ta rüzgarı

Geçen yıl Yunan adasını sallayan bir kez daha komşunun gözdesi oldu. ’un ünlü gece kulübü Nammos, ’nda sahneye çıkması için Sandal ile anlaştı

Mikonos’ta Türk rüzgarı
Mustafa Sandal, geçen yıl 'nda 'ın adasındaydı. Adanın ünlü plaj ve gece kulübü Nammos'ta Yunanlı ve ile konser vermişti. ve Arap turistlerin rağbet ettiği o gece Nammos, 2 milyon Euro'nun üzerinde ciro yapmıştı. Nammos'un patronları o geceden çok memnun kalınca Kurban Bayramı'nda da sahneye çıkması için tekrar ile anlaştı. Sanadl geçen yıl olduğu gibi Yunan Antonis Remos ve Lübnanlı Ragheb Alama ile çıkacağı turnenin fotoğraf çekimleri için Mikonos'a gitti.

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