Mustafa Sandal, geçen yıl Kurban Bayramı'nda Yunanistan'ın Mikonos adasındaydı. Adanın ünlü plaj ve gece kulübü Nammos'ta Yunanlı Antonis Remos ve Lübnanlı Ragheb Alama ile konser vermişti. Türk ve Arap turistlerin rağbet ettiği o gece Nammos, 2 milyon Euro'nun üzerinde ciro yapmıştı. Nammos'un patronları o geceden çok memnun kalınca Kurban Bayramı'nda da sahneye çıkması için tekrar Mustafa Sandal ile anlaştı. Sanadl geçen yıl olduğu gibi Yunan Antonis Remos ve Lübnanlı Ragheb Alama ile çıkacağı turnenin fotoğraf çekimleri için Mikonos'a gitti.
Mikonos’ta Türk rüzgarı
Geçen yıl Yunan adasını sallayan Mustafa Sandal bir kez daha komşunun gözdesi oldu. Mikonos’un ünlü gece kulübü Nammos, Kurban Bayramı’nda sahneye çıkması için Sandal ile anlaştı
Etiketler: Mustafa Sandal , Antonis Remos , Lübnanlı Ragheb Alama , Kurban Bayramı , Mikonos , Yunanistan , Türk
- 29 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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