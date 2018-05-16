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Kurala 'ayak'landı!

Kurala ayaklandı!
Bu yıl 71.'si yapılan Cannes Film Festivali'nde protestoların ardı arkası kesilmiyor. Festivalde kadınların topuklu ayakkabı giymesini zorunlu hale getiren komiteye karşı Kristen Stewart adeta ayaklandı. 'Alacakaranlık' serisiyle şöhret olan 28 yaşındaki yıldız, kırmızı halıda gazetecilere poz verdiği sırada ayakkabılarını çıkardı. Topuklu ayakkabılarını eline alıp yalın ayak yürüyerek kırmızı halıdan ayrılan , olay yarattı.



​CANNES'DA DEVRİM YAPTI!
Kristen Stewart, 'ndeki ' giyme' kuralını bozdu. 28 yaşındaki yıldız, önceki gün sergilediği görüntülerle devrim yaptı



​MERYEM'E SIFIR PUAN
Önceki gün Cannes'daki kırmızı halı törenine Raisa&Vanessa imzalı bir kıyafetle katılan Meryem Uzerli, saç şekliyle alay konusu oldu. Topuzuyla yaşından 10 yaş büyük görünen 34 yaşındaki oyuncu, dudaklarına yaptırdığı botoksla da sınıfta kaldı.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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