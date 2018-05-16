Kurala 'ayak'landı!

Bu yıl 71.'si yapılan Cannes Film Festivali'nde protestoların ardı arkası kesilmiyor. Festivalde kadınların topuklu ayakkabı giymesini zorunlu hale getiren komiteye karşı Kristen Stewart adeta ayaklandı. 'Alacakaranlık' serisiyle şöhret olan 28 yaşındaki yıldız, kırmızı halıda gazetecilere poz verdiği sırada ayakkabılarını çıkardı. Topuklu ayakkabılarını eline alıp yalın ayak yürüyerek kırmızı halıdan ayrılan Kristen Stewart, olay yarattı.
CANNES'DA DEVRİM YAPTI!
Kristen Stewart, Cannes Film Festivali'ndeki 'topuklu ayakkabı giyme' kuralını bozdu. 28 yaşındaki yıldız, önceki gün sergilediği görüntülerle devrim yaptı
MERYEM'E SIFIR PUAN
Önceki gün Cannes'daki kırmızı halı törenine Raisa&Vanessa imzalı bir kıyafetle katılan Meryem Uzerli, saç şekliyle alay konusu oldu. Topuzuyla yaşından 10 yaş büyük görünen 34 yaşındaki oyuncu, dudaklarına yaptırdığı botoksla da sınıfta kaldı.
CANNES'DA DEVRİM YAPTI!
Kristen Stewart, Cannes Film Festivali'ndeki 'topuklu ayakkabı giyme' kuralını bozdu. 28 yaşındaki yıldız, önceki gün sergilediği görüntülerle devrim yaptı
MERYEM'E SIFIR PUAN
Önceki gün Cannes'daki kırmızı halı törenine Raisa&Vanessa imzalı bir kıyafetle katılan Meryem Uzerli, saç şekliyle alay konusu oldu. Topuzuyla yaşından 10 yaş büyük görünen 34 yaşındaki oyuncu, dudaklarına yaptırdığı botoksla da sınıfta kaldı.
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