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coşturdu

Belevi coşturdu
Cem Belevi, önceki akşam Isparta'da hayranlarını coşturdu. 30 bin kişiye müzik ziyafeti sunan popçu, konser öncesinde yollarına Isparta gülleri dökülerek karşılandı.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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