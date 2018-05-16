Belevi coşturdu

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Cem Belevi,
önceki akşam Isparta'da
hayranlarını
coşturdu. 30 bin kişiye
müzik ziyafeti
sunan popçu,
konser öncesinde
yollarına Isparta gülleri dökülerek
karşılandı.
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