Son zamanların en popüler kadın vokali haline gelen,genç şarkıcı ve söz yazarı olan ve kısmen modellikle de uğraşan,Dua Lipa'nın hayatı da merak konusu oldu.



DUA LIPA KİMDİR?

Dua Lipa, 22 Ağustos 1995 yılında, Londra'da İntgiltere'de dünyaya gelmiştir. Adı yani "Dua" Arnavutça bir kelime olup "Seni seviyorum"ve "istiyorum" veya "ihtiyacı var" anlamlarına gelmektedir. Ailesi,Kosova'dan etnik birer Arnavut'tur.

Dua Lipa, Sylvia Young Theatre School'da okumuştur. Kosova'nın bağımsızlığını ilan ettiği zamana denk gelen 2008 yılında ailesi ile birlikte Kosova'ya göç etmişlerdir. 15 yaşında iken tekrar Londra'ya dönmüş ve arkadaşları ile birlikte yaşamaya başlamıştır.Burada yaşamasının /geri dönmesinin asıl amacı bir müzik kariyeri oluşturmaktı.16 yaşında model olarak çalışmaya başlamıştır.

Babası geçmiş zamanda bir Rock müzisyeniydi ve onun müziklerini dinleyerek çocukluğunu geçirirken,14 yaşındayken favorileri Christina Aguilera ve Nelly Furtado şarkılarını YouTube üzerinde cover'layıp yayımlamıştır.

2015 yılında Lipa ilk albümü için Warner Bros. Records ile çalışmaya başladı. Ağustos 2015'te ilk single'ı olan "New Love"ı yayımladı. Lucy Taylor tarafından yazılan ikinci single'ı "Be the One,"ı Ekim 2015'te çıkardı.

Lipa, müzik tarzını "Dark Pop" olarak tanımlar ve bilinir.

Kendi isminin başlık olarak kullanıldığı debut stüdyo albümü 2 Haziran 2017'de yayımlanmak üzere planlanmıştır.