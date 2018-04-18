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Parayı ezdi

Parayı ezdi
Giyim kuşama harcadığı yüklü harcamalarla sık sık gündem olan Gülşen, yine şık görünmek uğruna para saçtı. 15 milyon liralık penthouse dairesinin bulunduğu 'daki Beymen mağazasının müdavimi olan popçu, haftalar önce sipariş verdiği ayakkabısına kavuştu.



Saınt Laurent marka tüylü ayakkabısıyla önceki gün instagram'da havasını atan , bu ayakkabı için 1900 dolar yani yaklaşık 7 bin 800 lira ödedi. Ünlü popçu, ayakkabısıyla hava atarken verdiği pozla da hem cesaretini hem de kusursuz fiziğini sergiledi...
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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