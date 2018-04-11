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’da Jr. Mesut

’in Türk yıldızı ’in sevgisi, ’a kadar uzandı. Yıldız futbolcuya hayran olan Hintli bir genç adam, yeni doğan oğluna Mesut Özil’den ilham alarak ‘’ adını verdi. Türk yıldız da bu gururunu instagram’da paylaştı

Hindistan’da Jr. Mesut
İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil, gururumuz olmayı sürdürüyor. Sadece top koşturduğu İngiltere'de değil doğup büyüdüğü Almanya'da da geniş bir hayran kitlesine sahip olan yıldız futbolcunun sevgisi, Hindistan'a kadar uzandı. 'Inzamam Ul Haq' isimli Hintli bir genç adam, 29 Aralık 2017'de dünyaya gelen oğluna isim arayışına başladı. Koyu bir taraftarı olan Hintli genç, oğluna koyacağı isimde hayranı olduğu Mesut Özil'den ilham aldı.



ZİYARETE GİDECEK...
Eşi ve tüm ailesinin onayını alan Ul Haq, oğluna 'Mehd Özil' adını verdi. "Mesut'un sadece futboldaki başarısı değil dünyaya verdiği mesajlar da beni çok etkiliyor" diyen Hintli adamın hayranlığını duyan yıldız futbolcu ise büyük gurur yaşadı. "Bir bebeğe adımın verilmesi benim için büyük bir onur" diyen 'in Hindistan'a gittiğinde hayranı olan Hintli genç ile adını taşıyan minik bebeği ziyaret edeceği öğrenildi.



MARİFETLİ GÜLŞE



Şimdilerde Mesut Özil'in yanında 'da olan , aşkına elleriyle menemen yaptı. Özil'in çay bardağında bulunan nazar boncukları da gözden kaçmadı.

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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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