Hindistan’da Jr. Mesut

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil, gururumuz olmayı sürdürüyor. Sadece top koşturduğu İngiltere'de değil doğup büyüdüğü Almanya'da da geniş bir hayran kitlesine sahip olan yıldız futbolcunun sevgisi, Hindistan'a kadar uzandı. 'Inzamam Ul Haq' isimli Hintli bir genç adam, 29 Aralık 2017'de dünyaya gelen oğluna isim arayışına başladı. Koyu bir Arsenal taraftarı olan Hintli genç, oğluna koyacağı isimde hayranı olduğu Mesut Özil'den ilham aldı.
ZİYARETE GİDECEK...
Eşi ve tüm ailesinin onayını alan Ul Haq, oğluna 'Mehd Özil' adını verdi. "Mesut'un sadece futboldaki başarısı değil dünyaya verdiği mesajlar da beni çok etkiliyor" diyen Hintli adamın hayranlığını duyan yıldız futbolcu ise büyük gurur yaşadı. "Bir bebeğe adımın verilmesi benim için büyük bir onur" diyen Mesut Özil'in Hindistan'a gittiğinde hayranı olan Hintli genç ile adını taşıyan minik bebeği ziyaret edeceği öğrenildi.
MARİFETLİ GÜLŞE
Şimdilerde Mesut Özil'in yanında Londra'da olan Amine Gülşe, aşkına elleriyle menemen yaptı. Özil'in çay bardağında bulunan nazar boncukları da gözden kaçmadı.
ZİYARETE GİDECEK...
Eşi ve tüm ailesinin onayını alan Ul Haq, oğluna 'Mehd Özil' adını verdi. "Mesut'un sadece futboldaki başarısı değil dünyaya verdiği mesajlar da beni çok etkiliyor" diyen Hintli adamın hayranlığını duyan yıldız futbolcu ise büyük gurur yaşadı. "Bir bebeğe adımın verilmesi benim için büyük bir onur" diyen Mesut Özil'in Hindistan'a gittiğinde hayranı olan Hintli genç ile adını taşıyan minik bebeği ziyaret edeceği öğrenildi.
MARİFETLİ GÜLŞE
Şimdilerde Mesut Özil'in yanında Londra'da olan Amine Gülşe, aşkına elleriyle menemen yaptı. Özil'in çay bardağında bulunan nazar boncukları da gözden kaçmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.