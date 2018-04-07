Hastanelik aşk!

İbrahim Tatlıses'in kendi gibi şarkıcı oğlu İdo, aşkı yüzünden hastanelik oldu. Güzel manken Yasemin Şefkatli ile 9 aydır aşk yaşayan İdo, önceki akşam sevgilisiyle aracının içinde kavga etti.
Şarkıcı, sinirlerine hakim olamayınca cama yumruk attı. İdo'nun kolu kanlar içinde kaldı. Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan şarkıcının kolunun çatladığı öğrenildi. Kolu alçıya alınan İdo, önceki gün verdiği röportajında ise "Yasemin'le çok iyi anlaşıyoruz" demişti.
Doğan SAVAŞ
Şarkıcı, sinirlerine hakim olamayınca cama yumruk attı. İdo'nun kolu kanlar içinde kaldı. Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan şarkıcının kolunun çatladığı öğrenildi. Kolu alçıya alınan İdo, önceki gün verdiği röportajında ise "Yasemin'le çok iyi anlaşıyoruz" demişti.
Doğan SAVAŞ
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