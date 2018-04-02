Yürüyüş arkadaşı

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Keyifli olduğu gözlenen sunucunun makyajsız olması ise dikkat çekti. 36 yaşındaki 2 çocuk annesi Gölge, bu haliyle özgüvenini konuşturdu.
Doğan SAVAŞ
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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