;
Yol Durumu
  1. Hazır cevap Cem
  2. Nispet gecesi

arkadaşı

Yürüyüş arkadaşı
Geçtiğimiz, ay televizyoncu Murat Saygı ile 11 yıllık evliliğini bitiren Gül Gölge, önceki gün Bebek'teydi. Güzel havayı fırsat bilen Gölge, köpeğiyle yürüyüşe çıktı.

Keyifli olduğu gözlenen sunucunun makyajsız olması ise dikkat çekti. 36 yaşındaki 2 çocuk annesi Gölge, bu haliyle özgüvenini konuşturdu.

Doğan SAVAŞ
Etiketler: ,
  • 02 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar