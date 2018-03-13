Lüks spor otomobillere olan tutkusuyla bilinen Cem Yılmaz, bu kez farklı tarzdaki bir araçla görüntülendi. Yılmaz, önceki gün yapımcı Muzaffer Yıldırım ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile birlikte Bebeköy'deki bir mekanda buluştu. Mekan çıkışı yeni aracına binen Cem Yılmaz'ın otomobil garajına, 180 bin liralıkMercedes X Class model bir araç eklediği görüldü. Yılmaz, bu yeni Mercedes'i ile KıvançTatlıtuğ gibi arazi aracı tutkunu ünlüler kervanına katılmış oldu.
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