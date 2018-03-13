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Arazi Cem

, otomobil koleksiyonuna bu kez ekledi.

Arazi Cem
Lüks spor otomobillere olan tutkusuyla bilinen Cem Yılmaz, bu kez farklı tarzdaki bir araçla görüntülendi. Yılmaz, önceki gün yapımcı Muzaffer Yıldırım ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile birlikte Bebeköy'deki bir mekanda buluştu.
Mekan çıkışı yeni aracına binen 'ın otomobil garajına, 180 bin liralık Mercedes X Class model bir araç eklediği görüldü. Yılmaz, bu yeni Mercedes'i ile Kıvanç Tatlıtuğ gibi tutkunu ünlüler kervanına katılmış oldu.


AYDIN HAMZA
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