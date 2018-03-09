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Az bile söylemişim

11 yıllık evliliği biten Gölge, boşanmanın mahkemelik olduğu Gönlüm çiftiyle ilgili olmadığını söyledi. Eski sunucu, ikiliye ‘Onlar için söylenecek çok şey var ama bu bana yakışmaz’ diyerek de yine taş attı

Az bile söylemişim
Ünlü televizyoncu Murat Saygı ile geçtiğimiz gün 11 yıllık evliliğini bitiren Gül Gölge, davalık olduğu Elif ile Kerem Gönlüm çiftini bombalamayı sürdürüyor. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Gölge, Gönlüm çifti hakkındaki "O iki şahıs hayatımızda yapış yapış kene gibi oldular. Biten evliliğimizin o isimlerle alakası yok. Yıllardır yüzlerini görmüyorum. Onlar hayatımıza etki edecek kimlikte isimler değil" sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

DOSTLUK MAZİDE KALDI
Çiftin adını ağzına almayan Gölge, bu açıklaması hatırlatılınca "Az bile söylemişim. Daha söylenecek çok şey var ama bu tavır da bana yakışmaz" diyerek ikiliye ateş püskürdü. Bunun üzerine gözler Gönlüm çiftine çevrildi. Öyle ki Elif Hanım, eski dostu 'nin eşi Milli basketbolcu Kerem Gönlüm'e samimi mesajlar attığını iddia etmişti. Cemiyet dünyasını karıştıran bu iddianın ardından Gönlüm ile Gölge mahkemelik oldu. O dönem "Bu kişi, mutlu ailemi yıpratmak için uğraştı; ama çabaları boşa çıktı" diyen Elif Hanım'a Milli basketbolcu da "Elimizdeki belgeleri paylaşmak için sabırsızlanıyorum" diyerek destek vermişti.


Gönlüm çifti, Gül Gölge'yi mutlu evliliklerini bozmaya çalıştığını iddia ederek mahkemeye vermişti.


AYDIN HAMZA
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