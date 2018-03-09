Az bile söylemişim

11 yıllık evliliği biten Gölge, boşanmanın mahkemelik olduğu Gönlüm çiftiyle ilgili olmadığını söyledi. Eski sunucu, ikiliye ‘Onlar için söylenecek çok şey var ama bu bana yakışmaz’ diyerek de yine taş attı
Ünlü televizyoncu Murat Saygı ile geçtiğimiz gün 11yıllık evliliğini bitiren GülGölge, davalık olduğu Elif ile Kerem Gönlüm çiftini bombalamayı sürdürüyor. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Gölge, Gönlüm çifti hakkındaki "O ikişahıs hayatımızdayapış yapış kenegibi oldular. Bitenevliliğimizin oisimlerle alakası yok.Yıllardır yüzlerini görmüyorum.Onlar hayatımıza etki edecekkimlikte isimler değil" sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.
DOSTLUK MAZİDE KALDI Çiftin adını ağzına almayan Gölge, bu açıklaması hatırlatılınca "Az bilesöylemişim. Daha söylenecek çokşey var ama bu tavır da bana yakışmaz" diyerek ikiliye ateş püskürdü. Bunun üzerine gözler Gönlüm çiftine çevrildi. Öyle ki Elif Hanım, eski dostu Gül Gölge'nin eşi Milli basketbolcu Kerem Gönlüm'esamimi mesajlar attığını iddia etmişti. Cemiyet dünyasını karıştıran bu iddianın ardından Gönlüm ile Gölge mahkemelik oldu. O dönem "Bu kişi, mutlu ailemiyıpratmak için uğraştı; ama çabalarıboşa çıktı" diyen Elif Hanım'a Milli basketbolcu da "Elimizdeki belgeleripaylaşmak için sabırsızlanıyorum" diyerek destek vermişti.
Gönlüm çifti, Gül Gölge'yi mutlu evliliklerini bozmaya çalıştığını iddia ederek mahkemeye vermişti.
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