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Seki eriyor

, ameliyat sonrası toplam 13 kilo verdi.

Seki eriyor
Geçtiğimiz ay mide ameliyatı olan Deniz Seki, hızla erimeye devam ediyor. Ameliyat sonrası ilk 7 günde 8 kilo veren şarkıcı, önceki akşam MOİ Sahne'deki konserinde yeni görüntüsüyle şaşırttı. 13 kilo verdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Daha çok yolum var" dedi.
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