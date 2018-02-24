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Melek Türk’e tutkun

Melek Türk’e tutkun
Herkes Adriana Lima ile Metin Hara aşkını konuşurken bir diğer Victoria's Secret meleği Alessandra Ambrosio'nun da kalbinde bir Türk var. Ancak Ambrosio'nun tutkusu iş için.


Güzel model, fotoğraflarının büyük kısmını Türk fotoğrafçı Timur Emek'in çekmesini istiyor.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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