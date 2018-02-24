Melek Türk’e tutkun

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Güzel model, fotoğraflarının büyük kısmını Türk fotoğrafçı Timur Emek'in çekmesini istiyor.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
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