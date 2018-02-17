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Kabinde nikah var

Kabinde nikah var
Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, geçtiğimiz akşam eşi Kenan Özkan'la Albüm Club'ta DJ setinin başına geçti. Levon Kordonciyan imzalı şık bir smokin tercih eden eşiyle nikah tazaleyen Öztürk, hem eşiyle eğlendi hem de romantik anlar yaşadı.
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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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