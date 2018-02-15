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Romantizmin doruğu

Romantizmin doruğu
2 yıldır evli olan oyuncu Eda Özerkan ile Timur Acar, 14 Şubat'ı Kartalkaya'da kutladı. 6 aylık kızları Eliz'le mutlu evlilikleri perçinlenen ikili, romantizmin doruğundaydı.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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