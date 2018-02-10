;
Yol Durumu
  1. Boşanıyor
  2. Dertleşme saati

Mütevazı Engin hayran bıraktı

Mütevazı Engin hayran bıraktı
2014'te evlendiği Neslişah Alkoçlar'ın yeniden hamile olmasıyla şimdilerde bambaşka bir mutluluk yaşayan Engin Altan Düzyatan, önceki gün İstinyePark'taydı.



İlk çocuğu Emir'e kardeş geleceği için heyecanlı olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, vale noktasında aracını beklerken hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Mütevazılığını konuşturan Düzyatan, herkesle de tek tek fotoğraf çektirdi.
Etiketler: ,
  • 10 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar