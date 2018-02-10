Mütevazı Engin hayran bıraktı

2014'te evlendiği Neslişah Alkoçlar'ınyeniden hamile olmasıyla şimdilerde bambaşka bir mutluluk yaşayan EnginAltan Düzyatan, önceki gün İstinyePark'taydı.
İlk çocuğu Emir'ekardeş geleceği içinheyecanlı olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, vale noktasında aracını beklerken hayranlarınınyoğun ilgisiyle karşılaştı. Mütevazılığını konuşturan Düzyatan, herkesle de tektek fotoğraf çektirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.