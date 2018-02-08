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Dağılmaya cevap yok

Dağılmaya cevap yok
Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze, önceki gün oğlu Volkan'la Akmerkez'deydi. Tangöze'ye sevgilisi Kıvılcım Ural'ın, gitarist Batuhan Mutlugil'in eşiyle kavgası hatırlatıldı. Ünlü rockçı, sürtüşmenin grubun dağılmasına sebep olacağı iddialarına sessiz kaldı.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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