Dağılmaya cevap yok

; 21 / 9 17 / 6 16 / 5 2 / -13 16 / 6 14 / 6 15 / 6 21 / 14 2 / -9 13 / 5 20 / 12 17 / 7 18 / 8 17 / -2 8 / -5 17 / 8 13 / -1 6 / -4 15 / 4 16 / 4 19 / 11 15 / 10 13 / 5 13 / 5 20 / 9 15 / 1 19 / 8 17 / 7 12 / -3 11 / -1 4 / -8 16 / 6 16 / 4 15 / 7 12 / -1 10 / -1 18 / 9 13 / 0 15 / 3 15 / 9 19 / 12 18 / 7 18 / 7 16 / 5 5 / -10 13 / 4 13 / 2 13 / 5 16 / 7 15 / 4 17 / 8 20 / 11 18 / 7 16 / 5 12 / 2 18 / 11 15 / 8 19 / 11 16 / 7 10 / -2 13 / 5 15 / 4 15 / 8 21 / 8 15 / 6 21 / 10 15 / 8 16 / 5 14 / 7 10 / 0 18 / 8 14 / 5 14 / 7 13 / 4 15 / 7 13 / 0 18 / 6 7 / -4 18 / 11 11 / 3 18 / 10 Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze, önceki gün oğlu Volkan'la Akmerkez'deydi. Tangöze'ye sevgilisi Kıvılcım Ural'ın, gitarist Batuhan Mutlugil'in eşiyle kavgası hatırlatıldı. Ünlü rockçı, sürtüşmenin grubun dağılmasına sebep olacağı iddialarına sessiz kaldı.
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