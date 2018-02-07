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Vampir kasıldı

Vampir kasıldı
Rol aldığı 'Alacakaranlık' serisindeki vampir rolüyle ünlenen Robert Pattinson, yeni filmi için kampta. 31 yaşındaki yıldız, önceki gün Karayipler'deki Antigua'da kum torbası kaldırırken böyle görüntülendi.

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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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