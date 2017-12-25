Aşkın görmesin

Kızları Nazlı için 6 yıllık aranın ardından eski eşi Aşkın Nur Yengi ile geçtiğimiz yaz barışan HalukBilginer, önceki akşam Cihangir'de çapkınlık turundaydı. Sur Balık'ta üç kadınla felekten bir gece çalan ünlü oyuncunun keyfi çıkışta flaşların patlamasıyla kaçtı.
Hızla yanındaki kadınlarla taksiye atlayan Bilginer, beraberindekilerin kim olduğu sorusunu duymazdan geldi. Usta oyuncunun paniklediği görülürken yanındaki genç kadınınise eliyle yüzünü gizlemesi akıllarıkarıştırdı. Bilginer'in kaçamak gecesi de "Aman Aşkın Nur Yengigörmesin" dedirtti.
63 yaşındaki oyuncuyla mekanda gece boyunca eğlenen genç kadının çıkışta yüzünü gizlemeye çalışması objektiflere böyle yansıdı.
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