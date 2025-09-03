Zeytin yaprağı çayının sağlık üzerindeki şaşırtıcı etkileri

Zeytin, yüzyıllar boyunca hem meyve, hem yaprakları, hem de yağıyla alternatif tıpta kullanılıyor. Zeytin yaprağından yapılan çayın yüksek miktarda antibakteriyel taşıdığı için vücuda pek çok faydası bulunuyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Vücutta bulunan bakterileri temizliyor. Mantar oluşumunun önüne geçiyor. Hücrelerin yenilenmesini sağlıyor. Sindirim sisteminin rahatlamasına destek oluyor. Enerji veriyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. Kalp sağlığını destekliyor. Kronik yorgunluğu bitiriyor. Erken yaşlanmayı engelliyor.