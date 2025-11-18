PODCAST CANLI YAYIN

Zatürre uyarısı: Uzmanlar risk gruplarına dikkat çekiyor

Dr. Selma Aktaş, zatürrenin özellikle yaşlılar, hamileler, çocuklar ve bağışıklığı zayıf kişilerde ağır seyrettiğini belirterek öksürük, ateş, nefes darlığı ve bilinç bulanıklığı gibi belirtilerde vakit kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı.

Zatürre, akciğer keseciklerine iltihaplı sıvı dolmasıyla oluşuyor. Bunlar bakteriler, virüsler ve mantar enfeksiyonlarının akciğere ulaşmasıyla çok kolay enfeksiyona sebep olabiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Selma Aktaş, zatürrenin yabana atılacak bir hastalık olmadığını, özellikle 65 yaş üstü kişilerin hastalığa dikkat etmesi gerektiğini söylüyor. Özellikle baskılanmış kişilerde, yaşlılarda, hamilelerde, küçük çocuklarda, alkol ve sigara bağımlılarında ciddi seyrettiğini anlatıyor. Dr. Selma Aktaş, "Balgamlı ya da kuru öksürük, üşüme, titreme, ateş, halsizlik, kas ağrıları, yorgunluk, bitkinlik, iştahsızlık, zatürrenin çeşidine göre bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, nefes darlığı, hızlı nefes alıp verme, özellikle nefes almakla artan göğüs ağrısı, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, zihin karışıklığı varsa zatürre olma ihtimaliniz çok yüksektir" şeklinde konuşuyor.
Uzmanlar, hamilelerde, yaşlılarda ve çocuklarda hastalığın ciddi seyrettiğini söylüyor...

