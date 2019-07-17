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Yeşil çay yağ yakar

Sağlığı bozmadan kilo vermenin yolu, doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Uzmanlar, yağ yakan ve zayıflatan besinleri sıralıyor... Dünyaca ünlü model Irina Shayk, formda kalma sırrını paylaştı. Her gün bir bardak yeşil çay içerek zayıfladığını açıkladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 17 Temmuz 2019
Yeşil çay yağ yakar

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Sağlığı bozmadan kilo vermenin yolu, doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Uzmanlar, yağ yakan ve zayıflatan besinleri sıralıyor:
Kırmızıbiber: Metabolizmayı hızlandırır. Göbek çevresindeki yağları yakar.
Yeşil çay: Yağ yakımını artırır. Metabolizmayı hızlandırır.
Elma sirkesi: Sabah aç karnna bir bardak suya koyulan bir tatlı kaşığı elma sirkesi tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur.
Yumurta: Tok tutar, zayıflatır.
Çörek otu: Sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı tüketmek, yağları yakar.
Tarçın: Yağ yakar ve tok tutar. Kilo vermeyi kolaylaştırır.



Dünyaca ünlü model Irina Shayk, formda kalma sırrını paylaştı. Her gün bir bardak yeşil çay içerek zayıfladığını açıkladı.

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