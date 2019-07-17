Yeşil çay yağ yakar

Kırmızıbiber: Metabolizmayı hızlandırır. Göbek çevresindeki yağları yakar.
Yeşil çay: Yağ yakımını artırır. Metabolizmayı hızlandırır.
Elma sirkesi: Sabah aç karnna bir bardak suya koyulan bir tatlı kaşığı elma sirkesi tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur.
Yumurta: Tok tutar, zayıflatır.
Çörek otu: Sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı tüketmek, yağları yakar.
Tarçın: Yağ yakar ve tok tutar. Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Dünyaca ünlü model Irina Shayk, formda kalma sırrını paylaştı. Her gün bir bardak yeşil çay içerek zayıfladığını açıkladı.