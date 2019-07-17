Yeşil çay yağ yakar

Sağlığı bozmadan kilo vermenin yolu, doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Uzmanlar, yağ yakan ve zayıflatan besinleri sıralıyor:Kırmızıbiber: Metabolizmayı hızlandırır. Göbek çevresindeki yağları yakar.Yeşil çay: Yağ yakımını artırır. Metabolizmayı hızlandırır.Elma sirkesi: Sabah aç karnna bir bardak suya koyulan bir tatlı kaşığı elma sirkesi tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur.Yumurta: Tok tutar, zayıflatır.Çörek otu: Sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı tüketmek, yağları yakar.Tarçın: Yağ yakar ve tok tutar. Kilo vermeyi kolaylaştırır.Dünyaca ünlü model Irina Shayk, formda kalma sırrını paylaştı. Her gün bir bardak yeşil çay içerek zayıfladığını açıkladı.