SEVİLEN kuruyemişlerden yer fıstığı, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Kolon ve mide kanserine karşı büyük bir savaş verir. Kan şekeri seviyesini dengelemeye yardım eder. E vitamini deposudur ve bundan dolayı da cilt sağlığına fazlasıyla yararlıdır. Cinsel gücü artırır. İnme riskini azaltır.
Yer fıstığı mucizesi: Kolesterolden kansere ciltten cinselliğe!
