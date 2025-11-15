Yer fıstığı mucizesi: Kolesterolden kansere ciltten cinselliğe!

SEVİLEN kuruyemişlerden yer fıstığı, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Kolon ve mide kanserine karşı büyük bir savaş verir. Kan şekeri seviyesini dengelemeye yardım eder. E vitamini deposudur ve bundan dolayı da cilt sağlığına fazlasıyla yararlıdır. Cinsel gücü artırır. İnme riskini azaltır.

