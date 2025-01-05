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Uzmanlar, basur olanlar için beslenme tavsiyesi verdi!

Basur (hemoroid), anüs veya makat bölgesindeki damarların şişmesi ya da iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Beslenme, basur semptomlarını hafifletmek ve rahatsızlığı azaltmak için önemli bir rol oynar.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ocak 2025
Uzmanlar, basur olanlar için beslenme tavsiyesi verdi!

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    Basur (hemoroid), anüs veya makat bölgesindeki damarların şişmesi veya iltihaplanması durumuna deniyor. Beslenme, basur rahatsızlığını hafifletiyor. Semptomlarını azaltmaya yardımcı oluyor. Uzmanlar, basur olanlar için şu beslenme tavsiyelerini veriyor:

    LİFLİ YİYECEKLER TÜKETİN: Sebze, meyve, kepekli tahıllar gibi gıdalar, dışkının yumuşamasına yardımcı olur.

    SU İÇİN: Yeterli miktarda su içmek, kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Günlük su tüketimi, genellikle ortalama 8 bardak veya daha fazladır.

    BAHARATTAN KAÇININ: Basur semptomlarını arttırır. Acı veya baharatlı yiyecekleri azaltmak veya mümkünse tüketmemek faydalıdır.

    DÜZENLİ ÖĞÜNLER: Küçük porsiyonlarla yemek, bağırsak hareketlerini düzenler.

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