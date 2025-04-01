Uzmanı uyarıyor! Havasız ortamlarda artıyor: Bulaş riski yüksek

Kaşındırıcı, bulaşıcı, döküntülü bir deri hastalığı olan uyuz, daha çok kapalı ve havasız ortamlarda yaşanıyor. Yaşam kalitesini azaltıyor. Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, daha önceden hastalığı geçirmiş ve hastalığa tekrar yakalanmış kişilerin fark etmeden hastalığı bulaştırabileceğini anlatıyor "Uyuz, 15 dakikalık temasta bulaşabiliyor. Tedavi edilmezse kendi başına iyileşmeyen bir hastalık. Hastalığın tedavisi için 2 çeşit ilaç kullanılıyor. Bir tanesi hazır, eczanelerden aldığımız ilaçlar. İkincisi de majistral dediğimiz eczacının, hekim reçetesi ile hazırladığı ilaçlar. Elbette hastanın giysilerinin en az 60 derecede yıkanması ve kızgın ütüyle ütülenmesi, tedavinin ayrılmaz parçalarından bir tanesi" diyor.

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