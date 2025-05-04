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Uzmanı tüm detayları anlattı: Baş belası selülitten nasıl kaçınılır? Hangi besinler tüketilmeli?

Kadınların korkulu rüyası selülite karşı uyarılarda bulunan Dyt. Anıl Öztürk, selülitlerle mücadelede beslenmenin önemine değinerek "En az 3 litre su için. Ev yoğurdu yiyin. Somon, ceviz, badem ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağ kaynaklarını beslenmemize ekleyelim. Krema ve süt tozu içeren tüm kahvelerden uzak duralım" diyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Mayıs 2025
Uzmanı tüm detayları anlattı: Baş belası selülitten nasıl kaçınılır? Hangi besinler tüketilmeli?

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Sağlıksız beslenme ve hareketsizliğin sonucu ortaya çıkan selülit, kadınların kabusu oluyor. Dyt. Anıl Öztürk, selülitlerle mücadelede beslenmenin önemine değiniyor. Şeker ve sofra tuzundan uzak durulmasını öneriyor.

"Öncelikle her gün 1 limonla hazırlayacağınız şekersiz ve zencefilli limonata tüketilebilir. Bunun yanı sıra, limonlu ve zencefilli yeşil çay tüketilmesi de faydalı olacaktır. En az 3 litre su için. Ev yoğurdu yiyin. Somon, ceviz, badem ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağ kaynaklarını beslenmemize ekleyelim. Krema ve süt tozu içeren tüm kahvelerden uzak duralım" diyor.

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