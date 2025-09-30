Uzman uyardı: Kalbi korumak mümkün: 30 dakika yürü

Kalp hastalıkları, dünyada ve Türkiye'de ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Emre Durakoğlugil, "Türkiye'de her 3 kişiden 1'i kalp ve damar hastalıkları nedeniyle yaşamını kaybediyor. Bu tabloyu değiştirmek bizim elimizde. Erken tanı, düzenli kontroller ve yaşam tarzı değişiklikleri ile bu hastalıkların çok büyük bir kısmını önlemek mümkün. Kalp hastalıklarının yaklaşık yüzde 80'i önlenebilir. Tuz tüketimini azaltmak, sigara ve alkolden uzak durmak, günde 30 dakika yürüyüş yapmak ve düzenli kontrolleri ihmal etmemek hayat kurtarır" dedi.