Ürolojik sorunlara dikkat

Hareketsiz yaşam, sigara tüketimi ve yanlış beslenme erkeklerde ürolojik sorunları beraberinde getiriyor.

Ürolojik sorunlara dikkat

Hareketsiz yaşam, sigara tüketimi ve yanlış beslenme erkeklerde ürolojik sorunları beraberinde getiriyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu, erkeklere önemli sağlık tavsiyelerinde bulunuyor.

AĞRILARI ÖNEMSEYİN:
Kemer altı olarak belirtilen bel bölgesi ve altında yaşanan ağrılar, ciddi hastalıkların habercisidir. Bu ağrılar böbrek taşı, idrar yolu çıkışında darlığı, böbrek kisti belirtisi olabilir.

İDRARDA KAN VARSA DİKKAT:
Bu şikayetin hem kadın hem erkeklerde dikkate alınması gerekir. İdrarda kan, mesane kanseri, prostat kanseri belirtisi olabilir.

KONSERVE YEMEYİN:
Sağlıklı bir hayat için sağlıklı beslenmek gerekir. Özellikle konserve ve katkı maddeli gıdaları fazla tüketmek böbrek ve mesane kanseri riskini artırır.

