Ürolojik sorunlara dikkat

Hareketsiz yaşam, sigara tüketimi ve yanlış beslenme erkeklerde ürolojik sorunları beraberinde getiriyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu, erkeklere önemli sağlık tavsiyelerinde bulunuyor.



AĞRILARI ÖNEMSEYİN:

Kemer altı olarak belirtilen bel bölgesi ve altında yaşanan ağrılar, ciddi hastalıkların habercisidir. Bu ağrılar böbrek taşı, idrar yolu çıkışında darlığı, böbrek kisti belirtisi olabilir.



İDRARDA KAN VARSA DİKKAT:

Bu şikayetin hem kadın hem erkeklerde dikkate alınması gerekir. İdrarda kan, mesane kanseri, prostat kanseri belirtisi olabilir.



KONSERVE YEMEYİN:

Sağlıklı bir hayat için sağlıklı beslenmek gerekir. Özellikle konserve ve katkı maddeli gıdaları fazla tüketmek böbrek ve mesane kanseri riskini artırır.