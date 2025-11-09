PODCAST CANLI YAYIN

Ünlü şarkıcı Selena Gomez öğünlerinde havuç tüketmeyi ihmal etmiyor!

Diyetlerin vazgeçilmezi havuç, potasyum, A vitamini, biotin ve B6 vitamini içerir. Faydaları saymakla bitmez. Göz sağlığını destekler. Görme kaybı ve gece körlüğüne karşı koruma sağlar. Mide ülserini önler. Bağışıklığı güçlendirerek kanserin yayılmasını engeller. Ağızda bulunan bakterileri temizler. Kötü kolesterolü düşürür. Anne sütünü arttırır. Yüz ve boyun kırışıklıklarını giderir. Öksürüğü keser. Genç görünmeyi sağlar.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
