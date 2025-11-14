PODCAST CANLI YAYIN

Osteopoz Uyarısı! Kemikleriniz sessizce eriyor!

Kemik erimesi, hayat kalitesini düşürüyor. Doç. Dr. Hakan Sofu, genellikle yaşlılarda meydana gelen hastalığın gençlerde de görüldüğünü söylüyor

Osteopoz Uyarısı! Kemikleriniz sessizce eriyor!

OSTEOPOROZ yani kemik erimesi, mineral yoğunluğunun azalması sonucunda kemiklerin zayıflaması ve kırılgan hale gelmesi olarak sonucu oluşuyor. Yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Sofu, kemik erimesiyle ilgili önemli bilgiler veriyor:

KAMBURLAŞMAYA YOL AÇAR
Osteoporoz genç yaşlarda veya hastalığın başlangıç safhalarında özel bir belirtiye sebep olmaz. Ancak, genç hastalarda nispeten çok ciddi boyutta olmayan basit travmalara bağlı ortaya çıkmış bir kırık ile kendini gösterebildiği gibi tarama amaçlı yapılan kemik yoğunluğu ölçümlerinde de klinik bulgu olmadan teşhis edilebilir. Genel belirtiler özellikle sırt, bel ve kalça çevresinde yaygın eklem ağrıları, halsizlik, kas gücünde azalma, duruş bozuklukları, sırtta kamburlaşma ve ileri evrelerde boy kısalmasıdır. Özellikle menopoza giren kadınlarda kan dolaşımındaki östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak oldukça yaygındır.

O HASTALIKLARA DİKKAT
Erkeklerde ise genellikle 60 yaş sonrası görülür. Fakat erimeye zemin hazırlayıcı başka hastalıkların varlığında (böbrek yetmezliği, romatizmal hastalıklar, guatr gibi) kadın-erkek ayrımı olmaksızın her yaştan hastada görülebilir.


DENGESİZ BESLENMEYİN


Kemik fizyolojisi sürekli bir yenilenme (yapım-yıkım döngüsü) üzerine kurulmuştur. Yaş ilerledikçe yeni kemik yapımı yıkım hızına yetişememeye başlar ve sonuçta giderek artan bir kemik kaybı ortaya çıkar. Özellikle yetersiz ve dengesiz besin alımı durumun hem hızlı ilerlemesine hem de tedavinin zorlaşmasına sebep olur.

