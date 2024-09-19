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Nane ağrı keser | Böbrek taşına muz | İki gözüm mısır

Nane, A, C vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, potasyum içeriyor. Ferahlatıcı etkisi ile bağ ağrısını kesiyor. Uzmanlar, nanenin migren ağrısına da iyi geldiğini savunuyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 20 Eylül 2024
Nane ağrı keser | Böbrek taşına muz | İki gözüm mısır

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Nane, A, C vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, potasyum içeriyor. Ferahlatıcı etkisi ile bağ ağrısını kesiyor. Uzmanlar, nanenin migren ağrısına da iyi geldiğini savunuyor. Solunum yollarını da rahatlatan nane, astım hastalığına bağlı nefes tıkanmalarını bitiriyor.

BÖBREK TAŞINA MUZ
Zengin miktarda kalori, protein, sodyum, potasyum, magnezyum, A, E, K ve C vitaminlerini içeren muz, ağızları tatlandırıyor. Tansiyonun düzenliyor. Böbrek taşının düşürülmesini sağlıyor. Enerji veriyor. Ülser hastalığına iyi geliyor. Kanserden koruyor. Kemikleri güçlendiriyor.

İKİ GÖZÜM MISIR
Ağızları tatlandıran mısır, kalsiyum ve demir vitaminleri ile B6 ve B12 vitaminleri içeriyor. Kötü kolesterol seviyesini düşürüyor. Organik mısır, diyabet hastalığından koruyor. Hipertansiyonu önlüyor. Vücuda enerji veren mısır, göz hastalıklarından da koruyor.

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