Kısık sese dikkat! Uzmanı uyardı: İki haftadan uzun sürüyorsa...

Ses kısıklığı, çoğu zaman geçici bir sorun olarak düşünülse de bazı durumlarda ciddi sağlık problemlerinin belirtisi olabiliyor. Günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mustafa Çalışkan, "Ses kısıklığı, polip, nodül, tümör gibi ciddi hastalıkların veya tiroid ameliyatı sonrası sinir hasarlarının habercisi olabiliyor. İki haftadan uzun süren ses kısıklığında mutlaka doktora başvurulması gerekiyor. Erken tanı sayesinde hem ciddi hastalıkların önüne geçilebilir hem de sesin doğal ve sağlıklı işlevi korunabilir" dedi.