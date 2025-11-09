PODCAST CANLI YAYIN

Kış aylarında tok ve zinde tutacak protein dolu beslenme planı: 4’ten 7. güne kadar detaylı menü sizlerle!

ABD’de büyük ilgi gören ‘kış diyeti’nin en önemli ayrıntılarından biri de zeytinyağlı yerine sıcak yemekler. Sağlıklı olmak aslında tüm hayatınızın bitmeyen hedefi olmalı.

Doğru beslenme planı, kas gelişimi, sindirim sağlığı ve sağlıklı kilo kontrolü gibi sağlık hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olurken sizi tok ve zinde tutacak. Ayrıca, bu öğünler dünyanın en sağlıklı beslenme düzenlerinden biri olarak kabul edilen gıdalarla ve en önemlisi mevsimine göre tercih edilmeleri. Protein, sizi güçlü ve sağlıklı tutan önemli bir makro besindir .

Vücudun her hücresinde bulunan amino asit adı verilen yapı taşlarından oluşur. Sağlıklı kaslar, kemikler, cilt, saç ve daha fazlası için yeterli protein almak önemlidir. Bağışıklık sisteminizi desteklemekten dokuları onarmaya veya büyütmeye kadar protein, birçok önemli vücut fonksiyonunda önemli bir rol oynar. Bu planı, günlük protein ihtiyacınızı karşılarken sizi tok ve tatmin olmuş tutmak için bitkilerden, balıklardan, süt ürünlerinden, yumurtalardan, et ve kümes hayvanlarından elde edilen proteinle dolduruyoruz.

KIŞ AYLARINDA MASANIZDA OLMASI GEREKEN BESİNLER

TURUNÇGİLLER: Greyfurt, portakal ve mandalina

KÖK SEBZELER: Havuç, patates, pancar, pastırnak, rutabaga ve daha fazlası

BOL YAPRAKLI YEŞİLLİKLER: Pazı, kara lahana ve kara lahana sıcaklıklar düşse bile iyi yetişir.

BAKLAGİLLER: Fasulye ve mercimek, güveç ve çili yemeklerine eklendiğinde lif açısından zenginleşir. Elbette süt, kefir, yumurta, peynir de masanızda olmalı.

4. GÜN


KAHVALTI (251 kalori) 1 porsiyon Ahududu- Kefir, 1 fincan yeşil çay, 1 yumurta, Sabah Atıştırmalığı (131 kalori) 1 büyük armut

ÖĞLE YEMEĞİ (351 KALORİ) 1 porsiyon soslu ızgara tavuk Öğleden Sonra Atıştırmalığı (116 kalori), 1 büyük elma

AKŞAM YEMEĞİ (359 KALORİ) 1 porsiyon et sote, 1 porsiyon kinoa, yoğurt

GÜNLÜK TOPLAMLAR (1208 KALORİ) 63 gr protein, 160 gr karbonhidrat, 32 gr lif, 38 gr yağ, 1.171 mg sodyum

5. GÜN


KAHVALTI (251 KALORİ) 2 dilim peynir, yumurta, zeytin, 1 fincan yeşil çay, Sabah Atıştırmalığı (131 kalori) 1 büyük armut

ÖĞLE YEMEĞİ (351 KALORİ) 1 porsiyon hindi göğüs, Öğleden Sonra Atıştırmalığı (35 kalori) 1 mandalina

AKŞAM YEMEĞİ (452 KALORİ) 1 porsiyon ızgara tavuk, fırında patates, 2 su bardağı karışık yeşillik, 1 dilim (ince) kakaolu kek

GÜNLÜK TOPLAMLAR (1220 KALORİ) 63 gr protein, 141 gr karbonhidrat, 29 gr lif, 48 gr yağ, 1.187 mg sodyum

6. GÜN


KAHVALTI (321 KALORİ) 2 dilim peynir, tek kaşarlı tost, 1/2 su bardağı az yağlı sade kefir, Sabah Atıştırmalığı (14 kalori), 1/2 su bardağı dilimlenmiş dolmalık biber

ÖĞLE YEMEĞİ (349 KALORİ) 1 porsiyon ızgara tavuk, kinoa ve fırında patates, Öğleden Sonra Atıştırmalığı (131 kalori) 1 büyük armut

AKŞAM YEMEĞİ (409 KALORİ) 1 porsiyon köfte ve pırasa çorbası,

GÜNLÜK TOPLAMLAR (1224 KALORİ) 50 gr protein, 162 gr karbonhidrat, 28 gr lif, 45 gr yağ, 1.469 mg sodyum

7. GÜN

KAHVALTI (297 KALORİ) 1 porsiyon sebzeli yumurta, 1 dilim peynir ve zeytin, 1 fincan yeşil çay, Sabah Atıştırmalığı (62 kalori), 1 orta boy portakal

ÖĞLE YEMEĞİ (349 KALORİ) 1 porsiyon ince şinitzel, Öğleden Sonra Atıştırmalığı (116 kalori), 1 büyük elma

AKŞAM YEMEĞİ (387 KALORİ) 1 porsiyon Tuz ve Sirkeli Fırın Tavası Tavuk ve Brüksel Lahanası

GÜNLÜK TOPLAMLAR (1211 KALORİ) 1.211 kalori, 78 gr protein, 126 gr karbonhidrat, 28 gr lif, 45 gr yağ, 1.422 mg sodyum

