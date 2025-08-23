Kemik erimesi kadınların sessiz tehdidi: Osteoporozdan korunmanın yolları

Osteoporoz yani kemik erimesi, kadınları tehdit ediyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Fatma Ballı Uz, bu hastalığın kemik miktarının azalması ve kalitesinin bozulması sonucu ortaya çıktığını söylüyor. Daha çok boyda kısalma ve sırtta kamburluk gibi şikâyetlere neden oluyor. Dr. Uz, kemikleri korumak için sigara, alkol ve aşırı kafein tüketiminden uzak durulmasını öneriyor. "En iyi osteoporoz tedavisi risklere karşı korunmaktır. Bu nedenle riski arttıran sigara, alkol ve aşırı kafein tüketiminden uzak durulmalı; D vitamini oluşumu için bolca güneş ışığından faydalanılmalıdır. Tempolu yürüyüş, merdiven inip çıkma, ip atlama ve kas iskelet sistemini güçlendiren egzersizler yapmak gerekir." diyor.

